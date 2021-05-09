Лукашенко отдал распоряжения на случай своей смерти

Власть в стране должна перейти Совету безопасности

Александр Лукашенко подстраховался на случай своей смерти и подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя". В документе подробно разъясняется, кому должны быть переданы полномочия президента Белоруссии в случае гибели главы государства, сообщает пресс-служба Лукашенко.

"Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр", - говорится в сообщении.

Также после гибели президента в стране должно быть на время введено чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению.

В апреле 2021 года российские и белорусские спецслужбы предотвратили попытку государственного переворота в Белоруссии. Заговорщики задержаны, они дали признательные показания. Путчисты хотели устранить Лукашенко, затем с привлечением армии блокировать Минск и захватить власть в стране. Переворот планировали совершить 9 мая в День Победы. После этого Лукашенко заявил, что подготовил декрет о переходе полномочий президента к Совету безопасности в случае, если с главой государства что-то случится.

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