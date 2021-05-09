Обломки китайской ракеты упали в Индийский океан

Они почти все сгорели в атмосфере

Обломки китайской ракеты Long March-5B вошли в атмосферу Земли над Индийским океаном севернее Мальдивских островов, их большая часть сгорела, сообщает ТАСС. Сообщений о падении обломков от очевидцев в указанном регионе не поступало.

Части второй ступени ракеты не упали во время запуска 29 апреля. В тот день Китай выводил на орбиту главный модуль своей орбитальной станции.

Запуск был объявлен успешным. Позже в NASA и "Роскосмосе" сообщили о том, что часть ракеты не сгорела в атмосфере, а осталась на низкой орбите Земли примерно на высоте 180-220 километров.

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