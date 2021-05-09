В Одессе националисты напали на женщину с портретом маршала Жукова

После этого её задержали полицейские

Украинские националисты мешают проведению памятных акций по случаю Дня Победы. Стычки с участниками маршей и шествий отмечены в Одессе. Там радикалы напали на женщину, которая несла портрет маршала Жукова и георгиевские ленточки.

Молодчики ворвались в колонну людей и начали потасовки с полицией, после чего разбежались. Перед этим стражи порядка попросили женщину убрать портрет Жукова. Инцидент произошёл на Аллее Славы, сообщает издание "Страна".

В результате участницу шествия задержали и отвезли в райотдел полиции. Не исключено, что ей грозит уголовная или административная ответственность: на Украине запрещена коммунистическая и советская символика.

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