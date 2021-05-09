Красота и мощь: самые яркие кадры парада на Красной площади

За военным смотром наблюдали ветераны

Главным событием 9 мая стал праздничный парад на Красной площади. С трибун за прохождением колонн и техники наблюдали ветераны. 12 тысяч военнослужащих, сотни боевых машин... А в небе - самая зрелищная часть программы, которой не помешала даже пасмурная погода.

Когда стрелки часов на Спасской башне Кремля показывают десять утра, главная площадь страны замирает. Равнение - налево, отдаёт приказ командующий парадом. Выносят знамя Победы, то самое, что в мае 45-го развевалось над Рейхстагом - символ мужества и героизма миллионов советских граждан, победивших фашизм, сообщает "ТВ Центр".

"Вставай страна огромная" на музыку Александрова и сейчас заставляет трепетать сердца всех, кто пришёл в этот день на Красную площадь. Принимает парад министр обороны. Он объезжает ровные коробки военных, выстроенные на брусчатке Красной площади, поздравляет солдат и офицеров с великим праздником.

На центральной трибуне за всем происходящим наблюдают ветераны Великой Отечественной. Здесь же и президент Путин. Закончив осмотр, Сергей Шойгу отправляется именно туда, докладывать верховному главнокомандующему о том, что войска для прохождения парадным маршем построены. После чего глава государства берёт слово и обращается со словами благодарности к ветеранам.

Вы доказали, что только вместе можно достичь, казалось бы, невозможного. Одолели беспощадного врага, защитили свой дом, детей, родную страну. Одержали над нацизмом безоговорочную победу. И прославили в веках 9 мая 1945 года.

Открывает парад Победы рота барабанщиков, которая задаёт ритм всем пешим расчётам. За ней по брусчатке маршируют более 12 тысяч военных. Здесь и десантники, в руках которых новейшие автоматы АК-12, недавно поступившие на вооружение. Тут и мотострелки. Следом идут представители Росгвардии, воздушно-космических войск России, шагают моряки. Одна коробка сменяет другую. Каждое движение отточено до автоматизма. Недели изнурительных тренировок, чтобы сегодня все было идеально. Чтобы зрители на трибунах ахнули. Чтобы земля гудела. Но самой красивой во всех смыслах можно назвать ту часть парада, когда на брусчатке Красной площади появляются женские расчёты. Тут и чёткий шаг, и обезоруживающая улыбка.

Следом идёт будущее российской армии - курсанты Суворовского и Нахимовского училищ, представители движения "Юнармия". Следом маршируют морпехи. И вот Красная площадь на секунду замирает. В этот момент звук шагов сменяет уже рёв моторов.

Механизированную часть парада открывают легендарные танки Т-34 - один из самых узнаваемых символов великой победы. За ним на брусчатке Красной площади появляются уже современные образцы - гордость российского ВПК. Тут и "Тигры" с различным вооружением, отлично зарекомендовавшие себя в реальных условиях. Модернизированные танки, боевые машины пехоты.

В этот момент зрители на трибунах еще гадают, а будет ли авиационная часть парада, учитывая погоду. И вот спустя несколько минут все сомнения развевает группа вертолётов, низко проходящих над столицей. В небе их стремительно сменяют два перехватчика МИГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой "Кинжал". В мире сейчас не существует средств ПВО, способных её перехватить.

Самолеты поднимаются с разных аэродромов и уже на подлёте к Москве формируют парадный строй. Сложнейшая работа на малой высоте и скорости пятьсот километров в час, которую лётчики выполняют безукоризненно - будь то дозаправка в воздухе или фигуры высшего пилотажа.

Всего над Красной площадью пролетают 76 самолётов и вертолётов. Ровно столько лет прошло со дня великой Победы, которую сегодня отмечает вся страна.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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