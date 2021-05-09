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Россия отмечает День Победы

15:25
  • воскресенье
  • 09 мая 2021

Парады прошли в 28 городах страны

Парады в честь Победы состоялись в 28-ми городах России. Санкт-Петербург, Владивосток, Севастополь... И абсолютно в каждом регионе прошли акции памяти. Автопробеги, открытие монументов, эстафеты огня...
Красота и мощь: самые яркие кадры парада на Красной площади

С одной стороны - море, с другой - сопки. В параде в Петропавловске-Камчатском участвовали пешие расчеты. Во Владивостоке главные участники парада - моряки Тихоокеанского флота. В едином строю - более полутора тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".

В годы войны из Приморья на фронт ушли более двухсот тысяч человек. Дальневосточники принимали участие в ключевых битвах: под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге, освобождали Прагу и Белград, входили в Берлин. Предприятия края ковали победу в тылу.

По центру Хабаровска впервые проехала механизированная колонна в арктической раскраске. Завершил торжественный смотр пролёт боевой авиации. Один из самых масштабных парадов прошёл в Санкт- Петербурге. На Дворцовой площади - почти пять тысяч военнослужащих, воспитанники Суворовского и Нахимовского училищ, более ста единиц боевой техники.

В Севастополе - двойной праздник. 9 мая 1944 года город был освобождён от фашистских захватчиков. Ветераны - свидетели тех событий - сегодня не сдерживают слёз.

Тех, кто ценой своей жизни подарил возможность жить другим, вспоминают сегодня по всей стране. Открытие мемориалов, автопробеги, эстафеты огня - праздничные акции во многих городах. Волонтёры на улицах растягивают георгиевские ленточки, общаются с ветеранами, помогают им подготовиться к акции "Бессмертный полк" - сотни портретов героев в руках их детей и внуков.

В честь 9 мая жители многих городов украсили окна своих квартир и домов символами Великой Победы: красными звёздами или белыми журавлями. Так проходит акция "Окна Победы". Многие разместили портреты своих родственников-фронтовиков, фотографии из семейных альбомов. Прямо на стёклах люди пишут слова благодарности и поздравления ветеранам.

Интернациональный экипаж МКС с поздравлениями облетел Землю. Возможно, космонавтам удастся разглядеть и праздничные залпы в вечернем небе. Праздничные салюты прогремят во многих городах.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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