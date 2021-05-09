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Как отметили День Победы в мире

22:24
  • воскресенье
  • 09 мая 2021

Праздник чтят и помнят во многих странах

День Победы 9 мая отметили не только в России. В сербской столице на площади Республики возложили цветы к мемориальной доске на месте захоронения красноармейцев, которые погибли в 1944 году, освобождая Белград. А участники акции Бессмертный полк из города Нови Сад принесли венки к памятнику Свободы на горе Фрушка. Несколько десятков человек с сербскими и российскими флагами почтили память погибших героев.
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С портретами фронтовиков вышли на улицы тысячи жителей Кишинёва. Колонну возглавил бывший президент страны Игорь Додон. Участники акции прошли от центральной площади молдавской столицы до мемориального комплекса "Вечность", где состоялось возложение цветов, сообщает "ТВ Центр".

Память героев войны почтили в столице Китая. В акции "Бессмертный полк" на территории Пекинского выставочного комплекса приняли участие почти 350 человек - наши соотечественники, представители Китая и стран СНГ.

А в столице Словакии минувшей ночью зажгли Вечный огонь на территории военно-мемориального комплекса "Славин", где покоятся почти семь тысяч красноармейцев, погибших в борьбе с нацистами за свободу словацкого народа. Частицу огня представители местного объединения мотоциклистов доставили в Братиславу из Москвы от могилы Неизвестного солдата.

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