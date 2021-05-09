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В Кремле разъяснили слова Путина о недобитых карателях

14:18
  • воскресенье
  • 09 мая 2021

Речь шла об украинских неонацистах

В Кремле объяснили слова Владимира Путина о недобитых карателях. Глава государства имел в виду неонацистов в Европе и на Украине, сказал в эфире радио "Говорит Москва" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин обратился к россиянам с Красной площади

"На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. "Галичина", которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны", - отметил представитель Кремля.

В апреле в Киеве прошёл "Марш вышиванок" сторонников дивизии СС "Галичина". В марше приняли участие около сотни человек, а власти не препятствовали его проведению.

9 мая националисты сорвали шествие жителей города. Они напали на женщину с портретом маршала Жукова и георгиевской ленточкой. Полиция доставила её в отделение для разбирательства, так как в стране запрещена советская и коммунистическая символика.

В целом на Украине власть потворствует националистам и радикалам, а их действия, направленные против русскоязычного населения, не пресекаются. 

Выступая перед началом парада на Красной площади 9 мая президент Путин заявил: "Сегодня мы видим сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей".

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