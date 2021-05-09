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"Три дня отходила от наркоза": Бузова рассказала о своей госпитализации

18:06
  • воскресенье
  • 09 мая 2021

Ведущая обратилась к поклонникам

Ольгу Бузову выписали из больницы. Вокруг её срочной госпитализации было много слухов и предположений. Телеведущая провела в больнице меньше недели, а весь звёздный бомонд устал гадать – что же с нею случилось? Кто-то даже предположил, что фото Бузовой из больничной палаты – постановка.
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После выписки Бузова решила приоткрыть завесу тайны, но всё равно не рассказала, чем она болела и что за операцию под общим наркозом ей делали.

"Я три дня тяжело отходила от наркоза. Мне очень жаль тех людей, которые допускают мысль, что всё это было постановкой, и даже катетер у меня в руке ненастоящий. Не дай бог вам самим оказаться в реанимации", - цитирует Бузову kp.ru ("Комсомольская правда").

Главную интригу о причине, по которой она оказалась на больничной койке, экс-ведущая "Дома-2" не раскрыла. Общаясь со своими подписчиками, она кратко высказалась: "А почему я должна рассказывать?".

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