Евгений Попов: память о военных корреспондентах должна жить

На фронтах войны трудились сотни военкоров

Телеведущий Евгений Попов предложил увековечить память фронтовых журналистов и фотокорреспондентов. В День Победы он рассказал о своём опыте работы в горячих точках. Попов уверен, что исполнение профессионального долга в таких регионах – тяжёлый труд.

"Мы уезжаем в командировки и возвращаемся в свои мирные дома. Они были на передовой все годы войны. И не просто готовили репортажи, снимали на фото- и кинокамеры, но и доблестно сражались с врагом. Каждый из них, прежде всего, был солдатом и только потом корреспондентом", - отметил журналист.

Он напомнил, что бойцов Красной Армии с первых дней войны сопровождали военные корреспонденты. Благодаря им сейчас известно о подвигах, больших сражениях и локальных боях. Полторы тысячи военкоров не вернулись с войны, свыше пятисот человек были удостоены высоких наград.

Благодаря работе Всеволода Вишневского, Константина Симонова, Аркадия Гайдара, Бориса Полевого история войны сохранится навсегда. Но были и те, имена которых забыты. Евгений Попов предложил увековечить память о всех фронтовых корреспондентах и фотографах.

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