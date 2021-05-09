Российский учёный Мажуга поздравил с Днём Победы легендарного лётчика Киртока

Ветеран отметил столетний юбилей

Ректор РХТУ Александр Мажуга поздравил с праздником ветерана Великой Отечественной войны Николая Киртока. Учёный поблагодарил ветерана за его подвиг.

"Вы – человек-легенда, участник героических событий времён Великой Отечественной войны. За вашими плечами - большая и насыщенная жизнь, ставшая частью общей истории", - говорится в поздравлении.

Николай Кирток был удостоен звания Героя Советского Союза. Среди его наград есть и Орден Ленина. Кирток попал на фронт в июле 1943 года на Курской дуге и дошёл до Берлина.

Он – настоящий лётчик-ас, совершивший более 200 боевых вылетов. В прошлом году ветерану исполнилось 100 лет.

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