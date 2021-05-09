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Портрет деда Зеленского пронесли на "Бессмертном полку" в Донецке

17:36
  • воскресенье
  • 09 мая 2021

Сам президент на это не отреагировал

Портрет деда Владимира Зеленского пронесли на акции "Бессмертный полк" в Донбассе. Фотографию держала в руках правовед Татьяна Монтян, сообщает РИА Новости.
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"Пусть хоть дедушка прогуляется в "Бессмертном полку", пока его внук устраивает шабаш СС "Галичина" посреди Киева", - заявила женщина с портретом.

О реакции президента Украины на такую акцию в Донецке пока не сообщается. Наблюдатели полагают, что вряд ли Зеленский каким-то образом прореагирует на это.

На прошлой неделе фактически с согласия властей Украины в центре Киева прошёл марш в честь очередной годовщины создания дивизии СС "Галичина". В нем приняли участие около ста человек. Подобные выходки националистов поощряются на Украине на государственном уровне.

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