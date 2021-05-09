Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания

Телеканалы и радиостанции прервали своё вещание

В России в День Победы прошла минута молчания в память павших в борьбе против фашизма. Телеканалы и радиостанции прервали вещание, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. На её фронтах в 1941-45 годах погибли миллионы солдат и офицеров Красной Армии. Всего страна потеряла 27 миллионов человек.

В память о погибших в России прошла ставшей традиционной акция "Бессмертный полк". В этом году, как и в прошлом, формат пришлось изменить из-за коронавируса: традиционного шествия по улицам городов не было. Акцию провели в онлайн-формате, но 24 июня она должна пройти в своём обычном виде.

На Красной площади прошёл военный парад, в нём приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, в небе над Москвой пролетели 76 самолётов и вертолётов.

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