В Омской области пропал министр здравоохранения Александр Мураховский

Он уехал в лес на квадроцикле

В лесах под Омском полиция и волонтёры второй день ищут пропавшего министра здравоохранения региона. Александр Мураховский уехал на квадроцикле на охоту и пропал.

Позже в лесу нашли машину, но самого министра рядом не было. По данным местных интернет-изданий, в поиске задействованы вертолёты.

Поиск осложняется тем, что Мураховский пропал в болотистой труднопроходимой местности. Мобильный телефон министра находится во включённом состоянии, но на звонки он не отвечает.

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