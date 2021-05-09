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Акция "Бессмертный полк" будет идти три дня

18:41
  • воскресенье
  • 09 мая 2021

В этом году она проходит в онлайн-формате

В России стартовала акция “Бессмертный полк”. С её помощью каждый может рассказать историю своих дедов и прадедов - ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.
Портрет деда Зеленского пронесли на "Бессмертном полку" в Донецке

Как и в прошлом году, из-за пандемии "Бессмертный полк" проходит в онлайн-формате. Портреты своих героев и их истории на сайт акции направили более трёх миллионов человек.

Приём заявок продолжали буквально до последнего момента. И вот в одной виртуальной колонне тысячи лиц и имен - лётчиков, танкистов, пехотинцев и моряков. И фотографии их потомков со словами "Я помню, я горжусь!"

Трансляция проходит на сайте акции, в социальных сетях, а также на медиафасадах, в метро и на местном телевидении. Отдельные трансляции организованы для каждого региона.

Участникам акции направлены уведомления о времени, когда будет показан их плакат. Трансляции "Бессмертного полка" продолжатся 10 и 11 мая, сообщает "ТВ Центр".

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