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Доктор Румянцев принял участие в онлайн-акции "Бессмертный полк"

18:21
  • воскресенье
  • 09 мая 2021

Он почтил память своих родителей

Детский доктор Александр Румянцев принял участие в акции "Бессмертный полк". Он почтил память родителей-фронтовиков. Мама и папа академика РАН познакомились на войне. Отец служил танкистом, а мать попала на фронт после окончания 2-го медицинского института имени Пирогова.
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"История Великой Отечественной войны – для меня очень личная история. Как и миллионы соотечественников, мои родители рисковали собой, чтобы освободить свою Родину от врага, внесли свой вклад в победу. Боевые награды родителей бережно сохраняются в семье. Я передаю их внуку, завещая сохранять семейную реликвию победителей", – говорит Александр Румянцев.

Доктор рассказал, что для него годы войны - не только время невзгод и лишений, но и история любви его родителей. Перед свадьбой отец академика подарил будущей невесте набор пластинок эстрадного исполнителя Петра Лещенко, полученный из рук артиста.

Акция "Бессмертный полк" в этом году, как и в прошлом, проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Не исключено, что традиционное шествие с портретами родственников состоится 24 июня.

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