ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московское небо раскрасил салют по случаю Дня Победы

22:02
  • воскресенье
  • 09 мая 2021

Он стал финальным украшением праздника

Россия, а вместе с нами и ряд других стран, празднуют День Победы. В Москве в 22 часа прозвучал первый залп артиллерийского салюта. Это одна из традиций, рождённых в годы Великой Отечественной войны.

В августе 1943 года столица впервые отметила салютом освобождение Орла и Белгорода, и затем приветствовала залпами орудий каждый новый успех нашей армии, напоминает "ТВ Центр".

А сегодня салют, который осветил вечернее небо многих городов, венчает торжества Дня Победы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Праздничный салют в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Праздничный салют в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.