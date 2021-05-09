Московское небо раскрасил салют по случаю Дня Победы

Он стал финальным украшением праздника

Россия, а вместе с нами и ряд других стран, празднуют День Победы. В Москве в 22 часа прозвучал первый залп артиллерийского салюта. Это одна из традиций, рождённых в годы Великой Отечественной войны.

В августе 1943 года столица впервые отметила салютом освобождение Орла и Белгорода, и затем приветствовала залпами орудий каждый новый успех нашей армии, напоминает "ТВ Центр".

А сегодня салют, который осветил вечернее небо многих городов, венчает торжества Дня Победы.

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