В Москве растёт число вылечившихся от коронавируса

За сутки их стало больше на 1976

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 976 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 010 652.

В Москве плазму с антителами к коронавирусу получили уже 13 тысяч пациентов. Стать донорами плазмы могут выздоровевшие в возрасте от 18 до 55 лет и весом не менее 50 килограммов. Ещё в самом начале пандемии учёные выяснили, что кровь переболевших людей может помочь больным, столичные власти тогда призвали вылечившихся москвичей стать донорами.

По данным на 10 мая, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 888 727 пациентам, умерли с начала пандемии 113 647 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 119 284, в мире более 158 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 3,2 миллиона человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram