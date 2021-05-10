ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 158 миллионов

10:03
  • понедельник
  • 10 мая 2021

Темпы заражения растут

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 158 миллионов, скончались от осложнений болезни более трёх миллионов человек. Прирост заболевших за неделю составил более пяти миллионов.
У прилетевших в Россию индийских студентов нашли коронавирус

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 32,7 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 581 тысячи.

На втором месте – Индия, там заразившихся 22,6 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 15,1 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 5,8 миллиона человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Турция с 5 миллионами  больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших.

Более трёх тысяч жителей США умерли после вакцинации от коронавируса. Такие данные на прошлой неделе обнародовал телеканал Fox News. В среднем в стране с декабря прошлого года по 23 апреля нынешнего ежедневно умирали около 30 человек после введения вакцины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.