Число заболевших коронавирусом в мире превысило 158 миллионов

Темпы заражения растут

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 158 миллионов, скончались от осложнений болезни более трёх миллионов человек. Прирост заболевших за неделю составил более пяти миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 32,7 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 581 тысячи.

На втором месте – Индия, там заразившихся 22,6 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 15,1 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 5,8 миллиона человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Турция с 5 миллионами больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших.

Более трёх тысяч жителей США умерли после вакцинации от коронавируса. Такие данные на прошлой неделе обнародовал телеканал Fox News. В среднем в стране с декабря прошлого года по 23 апреля нынешнего ежедневно умирали около 30 человек после введения вакцины.

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