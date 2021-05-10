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Более 8 тысяч новых случаев коронавируса зафиксировано в России

11:13
  • понедельник
  • 10 мая 2021

Больше всего заболевших выявлено в Москве

За сутки в России зафиксировано 8 465 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 888 727 человек с COVID-19, умерло 113 647 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 2 896 больных, всего в столице 1 119 284 инфицированных, скончались 18 893 пациента. 
Число заболевших коронавирусом в мире достигло 157 миллионов

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

Британский учёный Тим Спектор обнаружил неожиданное последствие коронавируса. Он выяснил, что на отросших ногтях переболевших людей могут появиться линии или бороздки. Ранее учёные выяснили, что коронавирус оказывает серьёзное влияние на мозг: более трети больных столкнулись с неврологическими или психиатрическими расстройствами.

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