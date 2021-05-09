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Вассерман предложил объявлять в международный розыск зарубежных политиков за сравнение СССР с нацистской Германией

19:13
  • воскресенье
  • 09 мая 2021

Это сохранит память о защитниках Отечества

Иностранных политиков, публично уравнивающих действия СССР и нацистской Германии во время Второй мировой войны необходимо объявлять в международный розыск. С таким предложением выступил публицист Анатолий Вассерман.
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По его мнению, такая мера позволит убедительно донести до всего мира позицию нашей страны. Вассерман поддержал рассматривающийся сейчас в Госдуме проект закона о запрете публично отождествлять роли СССР и Германии во время войны. Его авторы хотят сохранить память о защитниках Отечества.

"Когда очевидную ложь пытаются навязать всему миру, прежде всего, России, и действовать на её основании, приходится принимать соответствующий закон", - пояснил Вассерман.

9 мая в России отмечается День Победы. Утром на Красной площади прошёл военный парад, днём стартовала онлайн-акция "Бессмертный полк". Вечером небо над столицей украсит праздничный салют.

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