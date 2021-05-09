Евгений Нифантьев подарил школьному музею "фронтовую шкатулку"

В ней собраны письма потомков участников войны

Член Общественной палаты Евгений Нифантьев подарил музею "История села Борисово" московской школы №867 ящик из-под патронов, превращённый в шкатулку для писем. Так Нифантьев завершил акцию памяти "Фронтовой треугольник".

В шкатулке – послания, написанные потомками защитников Отечества в виде военных писем-треугольников. "Но в этой шкатулке ещё осталось место. Надеюсь, что посетители музея тоже пополнят её письмами, которые будут бережно храниться в музее, а к 100-летию Победы мы откроем её, и рассказы о наших героях зазвучат детскими голосами", – сказал Евгений Нифантьев, вручая подарок директору музея.

Юрий Кондрев поблагодарил Евгения Нифантьева и волонтёров за ценный подарок. Он выразил уверенность в том, что посетители музея обязательно опустят в шкатулку свои письма. "Мы верим, что доблесть и подвиги советских людей, мужчин, женщин, стариков и детей никогда не будут забыты", - сказал руководитель музея.

9 мая в России отмечается День Победы. По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан страны считают этот праздник главным. На Красной площади прошёл военный парад, затем стартовала акция "Бессмертный полк". Завершится день праздничным фейерверком.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram