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Евгений Нифантьев подарил школьному музею "фронтовую шкатулку"

19:30
  • воскресенье
  • 09 мая 2021

В ней собраны письма потомков участников войны

Член Общественной палаты Евгений Нифантьев подарил музею "История села Борисово" московской школы №867 ящик из-под патронов, превращённый в шкатулку для писем. Так Нифантьев завершил акцию памяти "Фронтовой треугольник".
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В шкатулке – послания, написанные потомками защитников Отечества в виде военных писем-треугольников. "Но в этой шкатулке ещё осталось место. Надеюсь, что посетители музея тоже пополнят её письмами, которые будут бережно храниться в музее, а к 100-летию Победы мы откроем её, и рассказы о наших героях зазвучат детскими голосами", – сказал Евгений Нифантьев, вручая подарок директору музея.

Юрий Кондрев поблагодарил Евгения Нифантьева и волонтёров за ценный подарок. Он выразил уверенность в том, что посетители музея обязательно опустят в шкатулку свои письма. "Мы верим, что доблесть и подвиги советских людей, мужчин, женщин, стариков и детей никогда не будут забыты", - сказал руководитель музея.

9 мая в России отмечается День Победы. По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан страны считают этот праздник главным. На Красной площади прошёл военный парад, затем стартовала акция "Бессмертный полк". Завершится день праздничным фейерверком.

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