Светлана Разворотнева передала московским ветеранам письма от детей

Юные москвичи написали послания участникам войны

Правозащитница Светлана Разворотнева провела в столице акцию "Письмо победителю". Юные москвичи написали свои послания ветеранам, а Разворотнева доставила их адресатам. Она пояснила, что возраст и состояние здоровья многих участников войны не позволяют им праздновать День Победы вместе с нами. Им будет приятно получить письма со словами благодарности.

Акция "Письмо Победителю", по мнению правозащитницы, поможет укрепить связь поколений и сохранить историческую память о Великой Победе. "Несмотря на продолжающуюся пандемию мы обязаны максимально вовлечь в празднование тех, от кого зависит будущее России – детей", - пояснила она.

Вот фрагмент одного из писем ветерану:

Дорогой дедушка-ветеран! Большое спасибо, дедушка, за то, что вы воевали и защитили нашу страну от фашистов. Если бы победили фашисты, меня, наверное, не было бы. Я живу очень хорошо, у меня есть родители, брат и собака. Я вырасту хорошим человеком и тоже буду защищать людей.

9 мая в России и во многих странах мира отмечается День Победы. Для россиян – это главный праздник, свидетельствуют данные социологических опросов. Утром на Красной площади в Москве прошёл военный парад, затем стартовала акция "Бессмертный полк". Завершится день праздничным салютом.

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