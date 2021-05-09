Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с Днём Победы

Президенты поговорили по телефону

Праздничными поздравлениями Владимир Путин обменялся по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Лидеры подчеркнули, что в наших странах чтут память героев, которые доблестно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу.

В беседе были затронуты актуальные вопросы российско-белорусских отношений. Президенты подтвердили настрой на последовательное укрепление партнёрства и договорились поддерживать постоянные личные контакты, сообщает "ТВ Центр".

Путин и Лукашенко также поговорили о ситуации на Украине. В частности, был затронут вопрос о стремлении этой страны ко вступлению в НАТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram