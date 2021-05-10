Названа дата отключения отопления в Москве

В регион приходит летнее тепло

С 10 мая в Москве постепенно начнут отключать отопление. Процедура растянется на пять дней, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Отопление отключают строго в соответствии с федеральными законами. Согласно правилам, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше плюс восьми градусов, сообщает АГН "Москва".

В Москве отопление будет отключено в жилых домах, административных зданиях, социальных объектах – школах, детсадах и больницах. Отключение будет идти именно в таком порядке.

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