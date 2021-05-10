Российские военные доставили гуманитарную помощь соотечественникам в Сирии

Акцию приурочили ко Дню Победы

С 76-ой годовщиной Победы Владимира Путина поздравил президент Сирии. Башар Асад отметил усилия Москвы по обеспечению безопасности и стабильности в мире. В самой Сирии российские военные доставили гуманитарную помощь соотечественникам, живущим в сирийских провинциях Хама и Хомс. Акцию приурочили к 9 мая.

Дети в русской общине, хорошо знают, как рвутся снаряды, гремят пушки. И что такое теракты. Однажды, рядом с их школой взлетела на воздух заминированная машина. Скончались от ран более 50 человек.

И возможно, это в память о них и еще сотнях тысяч погибших во время великой отечественной, в небе, словно из ниоткуда появилась стая журавлей.

Смотрите репортаж из Сирии корреспондента "ТВ Центра" Тимура Абдуллаева.

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