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Сотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильтянами в Иерусалиме

10:37
  • понедельник
  • 10 мая 2021

Ситуацию обсудит Совбез ООН

Совет Безопасности ООН 10 мая соберётся на экстренное заседание из-за ситуации в Восточном Иерусалиме. Ожесточённые столкновения там продолжаются уже несколько дней, сообщает "ТВ Центр".
Жители Израиля сообщили о взрывах

Давний конфликт обострился после попыток израильской стороны на основании судебных решений выселить палестинские семьи из нескольких районов. По данным Красного Полумесяца, среди пострадавших уже более 300 палестинцев.

Столкновения прошли и на границе Израиля с сектором Газа. Протестующие жгли шины, забрасывали военных камнями и бутылками с коктейлями Молотова. Озабоченность в связи с ростом напряжённости в регионе выразил российский МИД. Москва призвала стороны воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта.

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