Сотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильтянами в Иерусалиме

Ситуацию обсудит Совбез ООН

Совет Безопасности ООН 10 мая соберётся на экстренное заседание из-за ситуации в Восточном Иерусалиме. Ожесточённые столкновения там продолжаются уже несколько дней, сообщает "ТВ Центр".

Давний конфликт обострился после попыток израильской стороны на основании судебных решений выселить палестинские семьи из нескольких районов. По данным Красного Полумесяца, среди пострадавших уже более 300 палестинцев.

Столкновения прошли и на границе Израиля с сектором Газа. Протестующие жгли шины, забрасывали военных камнями и бутылками с коктейлями Молотова. Озабоченность в связи с ростом напряжённости в регионе выразил российский МИД. Москва призвала стороны воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram