Националисты на Украине пытались помешать празднованию Дня Победы

Отмечены стычки и провокации

На Украине День Победы омрачился множеством провокаций. В день, когда весь мир отмечает освобождение от нацизма, в стране радикалы буквально нападали на людей с георгиевскими ленточками и портретами героев-освободителей, которые ради мира пожертвовали своими жизнями.

Полиция была на стороне националистов. Она возбудила 13 уголовных дел. Практически все - за распространение запрещённой символики. Пока люди несли к могилам цветы, полиция устраивала охоту на георгиевские ленты, красные знамёна и звёзды. Появлялись очень быстро и требовали убрать.

Шествие бессмертного полка в Одессе началось с потасовки с полицией. Среди сотен портретов полицейские увидели лицо маршала Жукова. Как пояснили в полиции, они действительно попросили убрать портрет Георгия Жукова. Особо отметили - человек, который нёс плакат болен аутизмом. За прославленного военачальника вступились десятки людей.

О том, как отметили 9 мая на Украине – смотрите сюжет Дмитрия Гусева.

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