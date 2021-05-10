В США объявлен режим ЧС из-за хакерской атаки на топливную компанию

Власти ищут пресловутый русский след

В США введен режим чрезвычайной ситуации после кибератаки на крупнейшую в стране трубопроводную компанию, которая доставляет горючее из Техаса на восточное побережье. Инцидент затронул сразу 19 штатов, сообщает "ТВ Центр".

Непредвиденное отключение систем остановило поставки бензина, дизеля и авиатоплива. Чтобы восполнить дефицит, нефтепродукты приходится переправлять из других районов страны. Восстановить работу трубопровода местные специалисты не могут уже четвёртый день.

В компании сообщили, что атака была совершена с помощью вируса-вымогателя, и конечно, в деле не могли не обнаружить пресловутый российский след. По заявлениям СМИ, за виртуальным нападением стоит группа хакеров DarkSide.

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