В Дели закрыли метро из-за стремительного распространения коронавируса

Ситуация в стране остаётся тяжёлой

Массовая вакцинация проходит во всех регионах. Прививочные пункты работали и во время праздников. Россияне, которые получили оба компонента вакцины, теперь смогут приезжать на Кипр без прохождения карантина и сдачи тестов.

Россия в ближайшее время направит вторую партию "Спутника V" в Индию. Ситуация в стране сохраняется очень тяжёлая. За минувшие сутки скончались свыше четырёх тысяч человек. В Дели ещё на неделю продлён локдаун. С этого дня в столице прекращает работу метро.

А в Испании, напротив, снимают часть ограничений. Накануне в стране отменили режим тревоги из-за распространения коронавируса. Снова открылись бары и рестораны, а людям разрешили собираться большими компаниями.

Необычный пункт вакцинации открылся в Румынии. Прививки всем желающим теперь делают в замке графа Дракулы, сообщает "ТВ Центр".

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