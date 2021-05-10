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В Дели закрыли метро из-за стремительного распространения коронавируса

11:52
  • понедельник
  • 10 мая 2021

Ситуация в стране остаётся тяжёлой

Массовая вакцинация проходит во всех регионах. Прививочные пункты работали и во время праздников. Россияне, которые получили оба компонента вакцины, теперь смогут приезжать на Кипр без прохождения карантина и сдачи тестов.
У прилетевших в Россию индийских студентов нашли коронавирус

Россия в ближайшее время направит вторую партию "Спутника V" в Индию. Ситуация в стране сохраняется очень тяжёлая. За минувшие сутки скончались свыше четырёх тысяч человек. В Дели ещё на неделю продлён локдаун. С этого дня в столице прекращает работу метро. 

А в Испании, напротив, снимают часть ограничений. Накануне в стране отменили режим тревоги из-за распространения коронавируса. Снова открылись бары и рестораны, а людям разрешили собираться большими компаниями.

Необычный пункт вакцинации открылся в Румынии. Прививки всем желающим теперь делают в замке графа Дракулы, сообщает "ТВ Центр".

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