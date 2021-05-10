ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Совбез ООН срочно собирается из-за обострения в Палестине

13:05
  • понедельник
  • 10 мая 2021

В столкновениях с израильской полицией пострадали сотни человек

Поджоги и беспорядки в Иерусалиме - новую волну протеста подняли тысячи человек после решения Израиля выселить несколько палестинских семей. Счёт пострадавшим в драках с полицией идёт на сотни, но конфликт лишь набирает обороты Ночные противостояния продолжились на рассвете.
Сотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильтянами в Иерусалиме

Протестующие третью ночь сооружают баррикады, жгут покрышки и мусор, вступают в стычки с полицейскими, забрасывают их камнями. В ответ получают резиновые пули и слезоточивый газ, сообщает "ТВ Центр".

Ситуация в старом городе обострилась после того, как по решению израильского суда началось выселение нескольких арабских семей из района Шейх Джаррах. В 1956 году на этой территории поселились выходцы из Иордании. За все время проживания они так и не получили необходимые документы. Сейчас при выселении за них заступились палестинцы.

Протестующих поддерживают палестинцы в других странах. В частности, неспокойно было минувшей ночью у диппредставительств Израиля в Лондоне и Стамбуле. На фоне разгорающегося конфликта лидер Палестины Махмуд Аббас поручил постпреду при ООН запросить заседание Совета безопасности для обсуждения произошедшего в Восточном Иерусалиме.

В российском МИДе обеспокоены ситуацией. Ближневосточный квартет, куда входят Россия, США, Евросоюз и ООН, выразил озабоченность актами насилия и призвал к сдержанности, соблюдению и уважению статуса-кво святых мест. Сегодня Верховный суд Израиля вновь проведет слушание по громкому судебному делу. ООН обратился к Израилю с просьбой отменить программы выселения.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Столкновения палестинцев с полицией Израиля в Восточном Иерусалиме
Столкновения палестинцев с полицией Израиля в Восточном Иерусалиме
Столкновения палестинцев с полицией Израиля в Восточном Иерусалиме
Столкновения палестинцев с полицией Израиля в Восточном Иерусалиме
Столкновения палестинцев с полицией Израиля в Восточном Иерусалиме
Столкновения палестинцев с полицией Израиля в Восточном Иерусалиме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.