Совбез ООН срочно собирается из-за обострения в Палестине

В столкновениях с израильской полицией пострадали сотни человек

Поджоги и беспорядки в Иерусалиме - новую волну протеста подняли тысячи человек после решения Израиля выселить несколько палестинских семей. Счёт пострадавшим в драках с полицией идёт на сотни, но конфликт лишь набирает обороты Ночные противостояния продолжились на рассвете.

Протестующие третью ночь сооружают баррикады, жгут покрышки и мусор, вступают в стычки с полицейскими, забрасывают их камнями. В ответ получают резиновые пули и слезоточивый газ, сообщает "ТВ Центр".

Ситуация в старом городе обострилась после того, как по решению израильского суда началось выселение нескольких арабских семей из района Шейх Джаррах. В 1956 году на этой территории поселились выходцы из Иордании. За все время проживания они так и не получили необходимые документы. Сейчас при выселении за них заступились палестинцы.

Протестующих поддерживают палестинцы в других странах. В частности, неспокойно было минувшей ночью у диппредставительств Израиля в Лондоне и Стамбуле. На фоне разгорающегося конфликта лидер Палестины Махмуд Аббас поручил постпреду при ООН запросить заседание Совета безопасности для обсуждения произошедшего в Восточном Иерусалиме.

В российском МИДе обеспокоены ситуацией. Ближневосточный квартет, куда входят Россия, США, Евросоюз и ООН, выразил озабоченность актами насилия и призвал к сдержанности, соблюдению и уважению статуса-кво святых мест. Сегодня Верховный суд Израиля вновь проведет слушание по громкому судебному делу. ООН обратился к Израилю с просьбой отменить программы выселения.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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