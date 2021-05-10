Тюменскую область заволокло дымом от лесных пожаров

В регионе введён режим ЧС

В Москве после череды дождливых дней - тёплая погода. В Центральную Россию приходит летнее тепло. А вот на юге страны - противоположная картина. На Адыгею обрушился снегопад. Вместо весенних пейзажей - настоящая зимняя сказка.

Между тем в других российских регионах ведут борьбу с природными пожарами. Сложная обстановка сложилась в Тюменской области. Небо затянуто сизой пеленой, в воздухе - стойкий запах гари. Жители сразу трёх крупных городов - Тюмени, Ишима, Тобольска - жалуются на раздражающий смог, сообщает "ТВ Центр".

В лесу картина удручающая - тысячи гектаров выжженной земли. В Аромашевском районе из-за пожаров ввели режим ЧС, на борьбу с огнём брошены силы "Авиалесоохраны" и МЧС, направлены 200 парашютистов. Вертолёты Ми-8 дежурят в круглосуточном режиме. Если огонь будет неконтролируемо приближаться к населённым пунктам, пламя будут сбивать с воздуха. По несколько раз в день облёт территории позволяет оценить масштаб бедствия.

Этот год, по оценке пожарных, выдался непростым, ведь сошлись несколько природных факторов. Дождей не было, потому в лесах и полях - сухо. Чтобы вспыхнуло пламя - достаточно искры. До конца мая в районе продлён особый противопожарный режим. Под запретом не только посещение лесов, но и разведение костров, сжигание травы на садовых участках. Аналогичные запреты действуют еще в 55 регионах страны.

А жителей Краснодарского края предупредили о заморозках. Температура воздуха в ближайшие дни может опуститься до минус двух. Майский снегопад обрушился на Адыгею и Дагестан. Его принёс холодный атмосферный фронт. Белым покрывалом оказались укрыты горные дороги и перевалы. По прогнозу синоптиков, природная аномалия ожидается и в других регионах Кавказа.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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