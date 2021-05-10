ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тюменскую область заволокло дымом от лесных пожаров

12:44
  • понедельник
  • 10 мая 2021

В регионе введён режим ЧС

В Москве после череды дождливых дней - тёплая погода. В Центральную Россию приходит летнее тепло. А вот на юге страны - противоположная картина. На Адыгею обрушился снегопад. Вместо весенних пейзажей - настоящая зимняя сказка. 
Сотрудники МЧС проводят беседы с дачниками из-за лесных пожаров

Между тем в других российских регионах ведут борьбу с природными пожарами. Сложная обстановка сложилась в Тюменской области. Небо затянуто сизой пеленой, в воздухе - стойкий запах гари. Жители сразу трёх крупных городов - Тюмени, Ишима, Тобольска - жалуются на раздражающий смог, сообщает "ТВ Центр".

В лесу картина удручающая - тысячи гектаров выжженной земли. В Аромашевском районе из-за пожаров ввели режим ЧС, на борьбу с огнём брошены силы "Авиалесоохраны" и МЧС, направлены 200 парашютистов. Вертолёты Ми-8 дежурят в круглосуточном режиме. Если огонь будет неконтролируемо приближаться к населённым пунктам, пламя будут сбивать с воздуха. По несколько раз в день облёт территории позволяет оценить масштаб бедствия.

Этот год, по оценке пожарных, выдался непростым, ведь сошлись несколько природных факторов. Дождей не было, потому в лесах и полях - сухо. Чтобы вспыхнуло пламя - достаточно искры. До конца мая в районе продлён особый противопожарный режим. Под запретом не только посещение лесов, но и разведение костров, сжигание травы на садовых участках. Аналогичные запреты действуют еще в 55 регионах страны.

А жителей Краснодарского края предупредили о заморозках. Температура воздуха в ближайшие дни может опуститься до минус двух. Майский снегопад обрушился на Адыгею и Дагестан. Его принёс холодный атмосферный фронт. Белым покрывалом оказались укрыты горные дороги и перевалы. По прогнозу синоптиков, природная аномалия ожидается и в других регионах Кавказа.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Сотрудники "Авиалесоохраны"тушат лесной пожар
Сотрудники "Авиалесоохраны"тушат лесной пожар
Лесные пожары в Тюменской области
Лесные пожары в Тюменской области
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
Сотрудники "Авиалесоохраны"тушат природный пожар
Сотрудники "Авиалесоохраны"тушат природный пожар
Лесные пожары
Лесные пожары
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.