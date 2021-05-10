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Кадры спасения кита из Темзы обошли весь мир

14:02
  • понедельник
  • 10 мая 2021

Операция длилась четыре часа

Сложную и необычную спецоперацию провели в Лондоне. В ней участвовали десятки пожарных и водолазов. Спасателям пришлось вызволять из Темзы детёныша кита. Ему угрожала смертельная опасность - животное застряло в одном из шлюзов и осталось без воды на несколько часов, сообщает "ТВ Центр".
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Жители Лондона не скрывают изумления. Не каждый день увидишь такое в британской столице. Позже выяснится: в реку заплыл даже не дельфин, а млекопитающее покрупнее. Неожиданным гостем оказался детёныш кита - малого полосатика. Животное длиной около четырёх метров днём уже видели в этом районе, а вечером, во время отлива, оно застряло на мели. Очевидцы вызвали спасателей. Пока те ехали, поливали китёнка водой из шланга.

Вызволяла кита из Темзы целая команда. На помощь прибыли две пожарные бригады и группа водолазов. Оказалось, нелёгкая это работа. Испуганное животное не сразу подпустило спасителей к себе. Необычная операция растянулась на четыре часа.

Чтобы вызволить детёныша из западни, даже пригнали надувной плот. Приехал ветеринар, он оценил состояние китёнка и разрешил выпустить его на волю. И только поздно вечером животное наконец удалось переправить в более глубокое место.

Спасатели едва успели убрать брезент, на котором несли детёныша. Освобождённый китёнок взмахнул плавниками - и поспешил уплыть подальше.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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Застрявший на мели в Темзе кит
Застрявший на мели в Темзе кит
Спасение застрявшего на мели в Темзе кита
Спасение застрявшего на мели в Темзе кита
Спасение застрявшего на мели в Темзе кита
Спасение застрявшего на мели в Темзе кита
Спасение застрявшего на мели в Темзе кита
Спасение застрявшего на мели в Темзе кита
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