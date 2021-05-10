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Собянин рассказал о преображении парка "Музеон"

13:07
  • понедельник
  • 10 мая 2021

Он стал центром притяжения для москвичей

Как меняется Москва - об этом рассказал мэр Сергей Собянин на своей странице в социальной сети.
В "Музеоне" стартует Московский фестиваль садов и цветов

Так, например, после реконструкции Крымской набережной парк искусств "Музеон" стал новым центром притяжения для жителей и гостей столицы.

Сергей Собянин подчеркнул: это одно из самых интересных мест отдыха в городе. В его коллекции более тысячи скульптур, в том числе известных авторов.

После открытия пешеходной зоны посетителей там стало заметно больше, а сам "Музеон" превратился в популярную культурную площадку, сообщает "ТВ Центр".

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