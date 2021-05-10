Пропавшего в лесу главу Минздрава Омской области нашли живым

Он чувствует себя нормально
В лесах под Омском нашли живым главу регионального Минздрава Александра Мураховского. Он находится в нормальном состоянии, сейчас министр проходит обследование в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на власти Омской области.
Жена Мураховского уже поговорила с ним по телефону. По её словам, пока он не понимает масштабов поиска. В операции были задействованы более ста человек, вертолёт и волонтёры отряда "ЛизаАлерт".
7 мая Мураховский уехал на охоту в лес на квадроцикле и пропал. Позже в лесу нашли машину, но самого министра рядом не было. Поиски осложнялись тем, что министр пропал в болотистой труднопроходимой местности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram