Пропавшего в лесу главу Минздрава Омской области нашли живым

Он чувствует себя нормально

В лесах под Омском нашли живым главу регионального Минздрава Александра Мураховского. Он находится в нормальном состоянии, сейчас министр проходит обследование в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на власти Омской области.

Жена Мураховского уже поговорила с ним по телефону. По её словам, пока он не понимает масштабов поиска. В операции были задействованы более ста человек, вертолёт и волонтёры отряда "ЛизаАлерт".

7 мая Мураховский уехал на охоту в лес на квадроцикле и пропал. Позже в лесу нашли машину, но самого министра рядом не было. Поиски осложнялись тем, что министр пропал в болотистой труднопроходимой местности.

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