Сергунина: Памятник Кутузову отреставрируют к 210-летию Отечественной войны 1812 года

Разрабатывается проект обновления бюста

В Москве к 210-летию Отечественной войны 1812 года отреставрируют бюст Михаила Кутузова. Это самый первый памятник, посвящённый великому русскому фельдмаршалу, установленный в столице. Его авторы - скульптор Николай Томский и архитектор Лев Голубовский.

"К 210-летию Отечественной войны 1812 года памятник будет отреставрирован. Специалисты приведут в порядок все элементы: устранят появившиеся дефекты, очистят поверхности и покроют их защитным составом", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, сейчас специалисты работают над проектом реставрации. В свою очередь, глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов сообщил, что сначала пройдут библиографические и историко-архивные исследования. После подготовки и согласования проекта реставрации Мосгорнаследие выдаст разрешение на проведение работ.

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