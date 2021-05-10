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Из Букингемского дворца утекла новая информация о вражде Гарри с Уильямом

15:37
  • понедельник
  • 10 мая 2021

Дети леди Дианы не могут забыть обиды

Раскол в британской королевской семье. Принцы Уильям и Гарри отказались произносить совместную речь на открытии памятника матери.
Принц Гарри и Меган Маркл раскроют новые тайны Букингемского дворца

1 июля, в день рождения леди Дианы, в саду Кенсингтонского дворца ей торжественно откроют памятник. Присутствовать будет вся королевская семья, но дети Дианы – Уильям и Гарри – готовят к этому событию каждый свою речь.

Они не могут забыть обиды и наладить общение, пишет The Sun со ссылкой на инсайдера из королевской семьи. "Каждый из них настоял на том, чтобы приготовить свой собственный отдельный текст", - сообщил аноним.

Отношения Гарри и Уильяма испортились после того, как Гарри вместе с женой Меган Маркл уехал из Великобритании за океан. Недавно Меган дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором заявила, что родственники мужа доводили её до слез и всячески унижали.

Отношения в семье негативно отражаются на имидже королевы Елизаветы II, которая хранит молчание по поводу слухов и кривотолков вокруг Букингемского дворца.

Принцесса Диана трагически ушла из жизни в 1997 году, попав в автомобильную аварию. 1 июля 2021 года ей могло бы исполнится 60 лет.

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