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Путин и Жапаров обсудили ситуацию на таджикско-киргизской границе

14:36
  • понедельник
  • 10 мая 2021

Россия готова помочь сторонам придти к миру

Владимир Путин и Садыр Жапаров обсудили по телефону ситуацию на таджикско-киргизской границе. Российский лидер поддержал план урегулирования.
Жапаров заявил об угрозе территориальной целостности Киргизии

"С учётом состоявшихся на днях в Москве переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, Владимир Путин выразил поддержку достигнутым между Бишкеком и Душанбе договоренностям по урегулированию ситуации в киргизско-таджикистанском приграничье политико-дипломатическими средствами", - сообщает пресс-служба Кремля.

Россия готова оказать содействие дальнейшей стабилизации обстановки на границе, говорится в сообщении.

Президенты России и Киргизии также обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы. Владимир Путин пригласил Садыра Жапарова посетить Россию с рабочим визитом, приглашение было принято.

29 апреля между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана разгорелся конфликт из-за проблем с демаркацией границы. Спустя несколько часов, он перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Перестрелки с применением оружия и бронетехники длились более шести часов на разных участках границы. Есть погибшие и раненые с обеих сторон, в том числе, среди гражданского населения. Спустя некоторое время сторонам удалось договориться о прекращении огня, войска были отведены.

1 мая в обращении к нации президент Киргизии Садыр Жапаров назвал произошедшее угрозой территориальной целостности страны. Бишкек и Душанбе разработали план урегулирования ситуации на границе.

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