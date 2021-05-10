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В Госдуме жёстко ответили на новую провокацию Чехии

15:08
  • понедельник
  • 10 мая 2021

Россия не намерена платить компенсацию за взрывы во Врбетице

В Госдуме назвали абсурдными требования Чехии выплатить компенсацию за взрывы военных складов во Врбетице. Россия не будет ничего выплачивать, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Чехия подготовила новую провокацию в адрес России

"Любые требования Чехии в адрес России о выплате компенсации за надуманную причастность российских спецслужб ко взрывам на складах во Врбетице, выдержанную в духе highly likely, абсурдны. Никто никаких компенсаций платить не будет", - сказал парламентарий.

Праге надо переадресовать подобные требования в Вашингтон, своим кураторам, которые стоят за организацией этой провокации, отметил Слуцкий.

Ранее чешские власти заявили о том, что намерены потребовать от России по меньшей мере миллиард крон (около 39 миллионов евро) в качестве возмещения материального ущерба за инцидент со взрывами боеприпасов в 2014 году на складах в деревне Врбетице.

В апреле этого года премьер-министр страны Андрей Бабиш обвинил Россию в организации взрывов. Через несколько дней президент Милош Земан дезавуировал это заявление главы правительства и сказал, что у спецслужб нет информации о причастности Москвы ко взрывам. Глава государства призвал дождаться окончательных итогов расследования инцидента.

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