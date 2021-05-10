Путин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Прививки сделали более 20 миллионов человек

Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом в России стабильной. Президент сослался на мнение специалистов.

"Ситуация в стране, по оценкам специалистов, является стабильной. У нас всё, как говорят, на полке лежит, не поднимается, держится на том уровне, на котором сложилось за предыдущее время", - сказал Путин.

Он призвал россиян вакцинироваться. "Я так же, как и в прежних своих выступлениях, хотел бы людей призвать к тому, чтобы, не теряя время, делать прививку", - сказал глава государства.

По его словам, прививки от коронавируса уже сделали около 21 с половиной миллиона россиян. Президент назвал такие результаты хорошими, сообщает ТАСС.

Путин также рассказал о результатах своей вакцинации, глава государства сделал уже два укола. 9 мая он сдавал тест на антитела. Анализ показал, что их достаточно. "Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности. "Он у меня 15 оказался, и, как врачи сказали, это результат хороший", - отметил Путин.

В России сейчас активно используются четыре вакцины от коронавируса -"Спутник V", "Спутник лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Цифры новых заражений вирусом в стране держатся на уровне 8-9 тысяч в сутки. Всего в России с февраля 2020 года зарегистрировано 4 888 727 случаев заражения, умерли 113 647 человек. Самая сложная ситуация сейчас в Индии, там ежедневно заражаются от 300 до 400 тысяч человек.

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