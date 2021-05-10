Объявлено о планах переброски американских войск в Таджикистан и Узбекистан

Это нарушит равновесие в Средней Азии

В Вашингтоне всерьёз обсуждают планы переброски уходящих из Афганистана американских войск в Узбекистан и Таджикистан. По мнению экспертов, это может серьёзно осложнить обстановку в регионе. Ташкент и Душанбе традиционно смотрят на Россию, как на своего партнёра, а появление американцев может повлиять на расклад сил в Средней Азии.

Пока Узбекистан и Таджикистан не давали добро на размещение на своих территориях американских военных, но Вашингтон, как известно, обладает рычагами экономического и политического давления для достижения своих целей.

О планах США пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на свои анонимные источники. Официальной информации на этот счёт пока нет. Газета утверждает, что Штатам необходимы базы для размещения военнослужащих, беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии. Источники газеты сообщили, что страны Средней Азии хотят создать противовес влиянию России и Китая, но эта информация довольно спорная.

Президент США Джо Байден в апреле объявил, что крайний срок вывод войск НАТО из Афганистана - 11 сентября 2021 года, день 20-й годовщины терактов в США.

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