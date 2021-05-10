Путин озвучил результаты своей вакцинации от коронавируса

Прививка доказала свою эффективность

Прививка от коронавируса, которую сделал себе Владимир Путин, показала высокую эффективность. Президент сам рассказал журналистам об итогах своей вакцинации.

В марте-апреле глава государства сделал два укола, а 9 мая он сдал тест на антитела. Анализ показал, что их достаточно. "Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности. "Он у меня 15 оказался, и, как врачи сказали, это результат хороший", - отметил Путин.

Он призвал россиян не ждать, а вакцинироваться. "Я так же, как и в прежних своих выступлениях, хотел бы людей призвать к тому, чтобы, не теряя время, делать прививку", - сказал глава государства.

Прививки от коронавируса уже сделали более 21 миллиона россиян. Президент назвал эту цифру хорошей, сообщает ТАСС.

Последние недели число заразившихся в России за сутки не превышает 9 тысяч человек и немного снижается. Всего в стране с начала пандемии заразились 4 888 727 человек. Крайне сложная обстановка сейчас сложилась в Индии, там ежедневно заражаются от 300 до 400 тысяч человек.

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