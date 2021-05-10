В московском метро уборщик с ножом напал на полицейского

Стража порядка доставили в больницу

Уборщик с кухонным ножом напал на сотрудника полиции в московском метро. Инцидент произошёл на станции "Бульвар Рокоссовского".

В служебном помещении станции сотрудник клининговой компании вступил в словесную перепалку с полицейским. В какой-то момент уборщик схватил со стола нож и кинул его в сторону стража порядка.

Старший сержант полиции госпитализирован, второй участник конфликта задержан, сообщает ТАСС.

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