В московском метро уборщик с ножом напал на полицейского

Стража порядка доставили в больницу
Уборщик с кухонным ножом напал на сотрудника полиции в московском метро. Инцидент произошёл на станции "Бульвар Рокоссовского".
В служебном помещении станции сотрудник клининговой компании вступил в словесную перепалку с полицейским. В какой-то момент уборщик схватил со стола нож и кинул его в сторону стража порядка.
Старший сержант полиции госпитализирован, второй участник конфликта задержан, сообщает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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