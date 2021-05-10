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Ректор РХТУ Мажуга призвал привлекать учёных для создания экономики замкнутого цикла

17:32
  • понедельник
  • 10 мая 2021

Коммунальные отходы необходимо перерабатывать

Для создания безотходного производства необходимо разработать научный подход. Об этом заявил ректор РХТУ имени Менделеева Александр Мажуга. Он призвал активнее вовлекать учёных и применять их разработки в организации в России экономики замкнутого цикла. Твёрдые бытовые отходы в будущем должны стать полноценной сырьевой базой для новой продукции.
Учёный Мажуга рассказал о последствиях отказа от бензиновых автомобилей в России

"Экономика замкнутого цикла – это не просто утилизация мусора и переработка отходов. Именно учёные могут дать ответы на вопросы, как организовать вторичное использование отходов и перерабатывать изделия в нужное сырьё. Безотходное производство позволит сохранить природные ресурсы и не загрязнять окружающую среду", - сказал Мажуга на встрече с жителями Северо-западного округа Москвы.

Если в нашей стране будет запущена экономика замкнутого цикла, то Россия войдёт в число мировых лидеров по решению экологических проблем, уверен учёный. Разумное обращение со всеми видами мусора приведёт к росту ВВП России на 30%. Пока же в России подавляющее большинство коммунальных отходов утилизируется на мусорных полигонах, то есть фактически закапывается в землю.

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