Ректор РХТУ Мажуга призвал привлекать учёных для создания экономики замкнутого цикла

Коммунальные отходы необходимо перерабатывать

Для создания безотходного производства необходимо разработать научный подход. Об этом заявил ректор РХТУ имени Менделеева Александр Мажуга. Он призвал активнее вовлекать учёных и применять их разработки в организации в России экономики замкнутого цикла. Твёрдые бытовые отходы в будущем должны стать полноценной сырьевой базой для новой продукции.

"Экономика замкнутого цикла – это не просто утилизация мусора и переработка отходов. Именно учёные могут дать ответы на вопросы, как организовать вторичное использование отходов и перерабатывать изделия в нужное сырьё. Безотходное производство позволит сохранить природные ресурсы и не загрязнять окружающую среду", - сказал Мажуга на встрече с жителями Северо-западного округа Москвы.

Если в нашей стране будет запущена экономика замкнутого цикла, то Россия войдёт в число мировых лидеров по решению экологических проблем, уверен учёный. Разумное обращение со всеми видами мусора приведёт к росту ВВП России на 30%. Пока же в России подавляющее большинство коммунальных отходов утилизируется на мусорных полигонах, то есть фактически закапывается в землю.

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