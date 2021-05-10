Путин забросил 4 шайбы за 15 минут матча Ночной хоккейной лиги

Игра проходит в Сочи

Владимир Путин в составе "Легенд хоккея" забросил четыре шайбы за 15 минут первого периода гала-матча Ночной хоккейной лиги, сообщает издание Sport24. Матч проходит в Сочи. Команда Путина играет против сборной НХЛ.

Президент давно увлекается хоккеем, он традиционно выходит на лёд под номером 11. Во время пандемии матчи почти не проводились.

Ночная хоккейная лига была создана 15 декабря 2011 года после встречи Путина и легенд советского и российского хоккея. Главная задача Лиги - привлечение взрослых мужчин и женщин к спорту. А ночной она называется для поддержки тех, кто после работы предпочитает играть в хоккей, а не сидеть перед телевизором.

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