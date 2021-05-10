Получающий 80 тысяч за спектакль Гаркалин пожаловался на жизнь

Народного артиста не приглашают сниматься

Валерий Гаркалин заявил, что приближается к нищете. Актёр дал откровенное интервью на YouTube-канале "Эмпатия Манучи" и пожаловался на жизнь.

В 67 лет народного артиста России Гаркалина мало куда приглашают режиссёры, в кино он играет редко. Зарабатывает на жизнь преподавательской работой и изредка играет в театре. "За спектакль в лучшем случае платят - 80 тысяч рублей, в худшем - 50. За 40 тысяч рублей я уже не езжу играть", - признался актёр.

По его словам, сейчас сложно понять, где мерило того, что есть богатство, а что - нищета. "Мне кажется, что я приближен к нищете. Вот-вот туда скачусь. Но сказать, что я совсем без денег - не могу", - сказал Гаркалин.

Популярность пришла к Валерию Гаркалину после выхода на экраны фильмов "Катала" и "Белые одежды". Но после премьеры комедии "Ширли-мырли", в которой он сыграл роль афериста Кроликова, его стали считать исключительно комедийным актёром и перестали приглашать на серьёзные картины. В 2008 году Гаркалине перенёс два инфаркта, несколько дней провёл в коме, перенёс клиническую смерть.

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