Погибли дети: израильско-палестинский конфликт перешёл в горячую фазу

Стороны начали ракетные обстрелы

Девять человек, в том числе, три ребёнка погибли в результате израильских ударов по Сектору Газа, сообщает РИА Новости. В Израиле один человек ранен после попадания палестинской ракеты в автомобиль.

Конфликт между Палестиной и Израилем перешёл в горячую фазу – стороны начали применять тяжёлое оружие. Катализатором начала противостояния стало решение Израиля выселить несколько палестинских семей.

После этого в Восточном Иерусалиме начались поджоги и беспорядки. Счёт пострадавшим в драках с полицией идёт на сотни.

Лидер Палестины Махмуд Аббас поручил постпреду при ООН запросить заседание Совета безопасности для обсуждения произошедшего в Восточном Иерусалиме. Оно должно состояться сегодня, 10 мая.

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