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В Сибири вводят режим ЧС из-за природных пожаров

08:15
  • вторник
  • 11 мая 2021

Сложная ситуация в Тюменской области

Из-за природных пожаров во вторник на всей территории Тюменской области введён режим чрезвычайной ситуации. По данным Авиалесоохраны, в регионе отмечены 30 очагов на площади около 21 тысячи гектаров.
Тюменскую область заволокло дымом от лесных пожаров

На территории четырёх районов в тушении задействованы военнослужащие. Они сражаются с огнем вблизи населенных пунктов Мизоново, Ожогино, Орловка и Бутусово. Сейчас угрозы жителям нет. Удалось локализовать более 50 километров возгораний. Военные и спасатели применяют тактику встречного пала травы, сообщает "ТВ Центр".

Непростая ситуация в Курганской области. Там парашютисты-десантники Авиалесоохраны остановили огонь на площади в 10 гектаров. За сутки по стране ликвидированы более 100 природных возгораний. Впервые в этом году синоптики прогнозируют высший класс пожарной опасности в лесах Приволжского федерального округа, на Урале и в Сибири.

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