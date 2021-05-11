Три десятка домов оказались подтоплены в Хабаровском крае

Но прогноз благоприятный

В Красноярском крае свой нрав показал Енисей. Из-за разлива реки пришлось эвакуировать 50 человек, проживающих в селе Ворогово. Сотрудники полиции сейчас обеспечивают охрану имущества и общественный порядок.

Вертолет со спасателями сегодня вылетел в Николаевский район Хабаровского края, передает "ТВ Центр". Там отмечен активный паводок в трех населенных пунктах. После начала ледохода на Амуре в поселке Маго вода зашла на территорию 40 приусадебных участков и подтопила 29 жилых домов. Сотрудники МЧС подготовили пункт временного размещения на базе местной школы. Но, скорее всего, он не понадобится.

"Прогнозы у нас достаточно благоприятные, непосредственно в населенном пункте Мага за текущие сутки отмечается по вешкам изменение уровня воды -5 сантиметров. И сегодня-завтра ожидаем вскрытие реки Амур уже у города Николаевск-на-Амуре с последующим выходом в лиман. После выхода ледохода в лиман, конечно же, по всем постам у нас будет значительное падение уровня воды, и вода будет уходить", - говорит заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчия.

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