Уровень заболеваемости от COVID-19 в мире вышел на плато

В Европе ситуация постепенно улучшается

Заболеваемость и смертность от коронавируса в мире вышли на плато. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Однако, по его словам, уровень всё равно остаётся неприемлемо высоким, отмечает "ТВ Центр".

Не удается переломить ситуацию с ковидом в Индии. Во многих городах переполнены больницы, пациентам не хватает кислорода, ощущается недостаток и медперсонала. За сутки в стране продолжают выявлять по 300-400 тысяч заболевших. Шокирующие кадры показала одна из индийских телекомпаний. На берегу Ганга местные жители обнаружили десятки мертвых тел. По некоторым данным, это жертвы коронавируса. В реку их сбросили, скорее всего, из-за высокой стоимости кремации.

Тем временем индийский и южноафриканский штаммы добрались до Аргентины. Там зафиксированы первые три случая инфицирования. В свою очередь, в Европе с определенной долей осторожности начинают снимать некоторые запреты. Греция к концу недели отменит ограничения на въезд иностранных туристов. В карантин их помещать не станут.

С будущего понедельника меры частично ослабит Великобритания. Жителям разрешат ходить в гости и путешествовать по стране. А Словакия в ближайшее время начнет прививать граждан нашим "Спутником V". Глава минздрава заявил, что испытания российской вакцины показали отличный результат. В конечном итоге, здравый смысл в Братиславе победил политические амбиции.

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