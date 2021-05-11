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Уровень заболеваемости от COVID-19 в мире вышел на плато

08:48
  • вторник
  • 11 мая 2021

В Европе ситуация постепенно улучшается

Заболеваемость и смертность от коронавируса в мире вышли на плато. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Однако, по его словам, уровень всё равно остаётся неприемлемо высоким, отмечает "ТВ Центр".
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Не удается переломить ситуацию с ковидом в Индии. Во многих городах переполнены больницы, пациентам не хватает кислорода, ощущается недостаток и медперсонала. За сутки в стране продолжают выявлять по 300-400 тысяч заболевших. Шокирующие кадры показала одна из индийских телекомпаний. На берегу Ганга местные жители обнаружили десятки мертвых тел. По некоторым данным, это жертвы коронавируса. В реку их сбросили, скорее всего, из-за высокой стоимости кремации.

Тем временем индийский и южноафриканский штаммы добрались до Аргентины. Там зафиксированы первые три случая инфицирования. В свою очередь, в Европе с определенной долей осторожности начинают снимать некоторые запреты. Греция к концу недели отменит ограничения на въезд иностранных туристов. В карантин их помещать не станут.

С будущего понедельника меры частично ослабит Великобритания. Жителям разрешат ходить в гости и путешествовать по стране. А Словакия в ближайшее время начнет прививать граждан нашим "Спутником V". Глава минздрава заявил, что испытания российской вакцины показали отличный результат. В конечном итоге, здравый смысл в Братиславе победил политические амбиции.

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