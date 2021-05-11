Путин забросил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Матч завершился со счетом 13:9 в пользу команды президента

Владимир Путин в понедельник принял участие в гала-матче юбилейного 10-го Всероссийского турнира Ночной хоккейной лиги, который прошел в ледовом дворце "Большой" в Сочи. Перед началом игры президент обратился к ее участникам, передает "ТВ Центр".

"Я всех вас поздравляю с замечательным юбилеем, десятилетием Ночной хоккейной лиги. Мало того, что вы делаете свою жизнь ярче, интереснее, красивее, содержательнее, вы еще подаете замечательный пример миллионам других людей. И, конечно, я хочу поблагодарить наших замечательных звезд мирового, не только российского хоккея, за то, что они принимают участие в этой масштабной работе, рассчитанной на всю страну, на многомиллионную аудиторию", - отметил Путин.

Владимир Путин также вручил награду Ночной хоккейной лиги спортсмену -любителю Олегу Смирнову и поздравил звезду российского хоккея Павла Буре, недавно удостоенного ордена "За заслуги перед Отечеством 4-ой степени".

Президент традиционно вышел на лёд в составе "Легенд хоккея" под номером 11. Команда, за которую играл глава государства, в ходе матча одержала победу со счетом 13:9. Владимир Путин забросил 8 шайб.

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